Côte d’Ivoire : Abidjan va accueillir la première édition de la foire internationale des radios, services et télévisions

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, la ville d’Abidjan accueillera, du 12 au 15 mars, la première édition de la foire internationale des radios, services et télévisions (FIRST). L’information avait été annoncée lors d’une conférence de presse organisée le 8 novembre au bureau de l’Unesco à Abidjan.

L’événement est organisé par l’Association internationale des professionnels des médias et de la culture (Aipmc) en collaboration avec l’Unesco.

« C’est une initiative qui permettra au public de découvrir comment sont créées et réalisées les émissions radios et télévisions.», a expliqué Evelyne Deba, commissaire général du First. La foire intégrera des expositions, des conférences, des échanges publics, des spectacles.

Cette édition aura pour thème « Les médias audiovisuels dans la vie du citoyen ».

Servan Ahougnon