La 3e édition des Adicomdays, rendez-vous de la créativité digitale africaine, se tiendra à Abidjan les 22 et 23 mars 2019 

( TOTEM EXPERIENCE) - Suite aux succès des deux premières éditions des ADICOMDAYS (Africa Digital Communication Days) à Paris en 2017, puis à Abidjan en 2018, le laboratoire de créativité digitale en Afrique, Totem Experience, spécialisé dans l’influence marketing et le brand content, organise une nouvelle édition les 22 et 23 mars prochains, à Abidjan.



Le thème de la première journée : « Les communautés prennent le pouvoir : pourquoi et comment construire des groupes influents en ligne ? ». Une nouveauté pour la seconde journée, le lancement d'ADICOMACADEMY, une journée dédiée à la formation en communication digitale sur le continent.



Les ADICOMDAYS accueilleront le rendez-vous BtoB incontournable de la communication digitale et de la créativité en Afrique avec plus de 500 professionnels de la communication et du marketing. Avec 81%* de sa population possédant un téléphone mobile, l’Afrique vit actuellement une transformation digitale sans précédent, notamment dans les domaines des télécommunications, des services financiers, du tourisme ou encore de la mode.

« L'ère du web est définitivement celle de la participation et de la collaboration. Qu'elles soient initiées par des marques, des citoyens ou des créateurs de contenus, "les communautés" discutent, partagent et échangent sur des sujets légers ou engagés. Plus particulièrement sur le continent, ces communautés mobilisées autour de hashtags forts devenus célèbres ont le vent en poupe et sont réactives et créatives », déclare Kahi Lumumba, CEO de Totem Expérience.

« Pour les entreprises et les marques, le digital permet de remettre le consommateur au centre tout en prenant en compte leurs objectifs : travailler son branding, recueillir des données, tester de nouveaux produits, être identifié comme un acteur de référence, vendre, fidéliser... », ajoute Sophia El Hajaj Gnassounou, directrice et co-fondatrice des ADICOMDAYS.

Lors de la première journée des rencontres, l’ADICOMFORUM proposera une matinée de talks avec des retours d’expériences, des insights de marché et des business cases et un après-midi consacré au networking BtoB. Par la suite, lors des ADICOMAWARDS, présenté par TV5MONDE Afrique, la cérémonie de récompense identifiera les pépites et les jeunes talents 2019 de l’influence marketing et de la créativité digitale.

La deuxième journée sera consacrée à la formation social media en Afrique, via l’ADICOMACADEMY. L'ADICOMACADEMY, une nouveauté 2019, proposera une journée de formation à travers trois campus : pour les marques chez Orange Fab, pour les influenceurs chez Orange Digital Academy, pour les étudiants chez CIE CME Bingerville.

Les sponsors confirmés pour cette nouvelle édition sont Orange Côte d’Ivoire, TV5Monde Afrique, Air France, la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE), Canal+ et Dailymotion.

A propos de Totem Expérience

Totem Expérience est le laboratoire de la créativité digitale en Afrique. Nous identifions et collaborons avec les meilleurs influenceurs et talents créatifs du continent pour produire du contenu original et capter l’attention des Africains. Nous mettons cette expertise à la disposition des marques, agences et médias souhaitant toucher une audience afropolitaine (Afrique + diaspora). Composée d’experts et de jeunes talents passionnés par les médias et la communication digitale, la société est implantée en France (Paris) et en Côte d’Ivoire (Abidjan). Pour plus d’informations : www.totem-experience.com. Informations et inscription à l’événement : www.adicomdays.com