Abidjan accueille la première édition des «Rencontres Startup Cote d’Ivoire»

(ASSOCIATION 3535) - L’Association 3535 et Incub’Ivoir ont annoncé aujourd’hui à Abidjan la tenue de la première édition des « Rencontres Startup Côte d’Ivoire » les 23 et 24 mars. Cette initiative qui se veut annuelle va consacrer deux journées aux acteurs de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire afin de réseauter et de bénéficier de partage d’expériences.

Les « Rencontres Startups Côte d’Ivoire » invitent pour l’occasion une personnalité de premier plan de l’entrepreneuriat au plan international afin de partager son expérience. Pour cette première édition, c’est Loïc Dosseur (photo), Directeur Général de Paris&Co., l’agence de développement économique et d’innovation de la ville de Paris qui séjournera à Abidjan en qualité d’invité spécial.

Paris&Co accompagne plus de 300 Startups et dispose de 12 incubateurs en propre. Elle organise près de 330 événements par an et maintient le Club Open Innovation qui regroupe 60 des plus grands entreprises françaises qui recherchent des synergies avec des Startups.

Au menu de la première édition des «Rencontres Startups Côte d’Ivoire», cinq activités sont ainsi au programme :

Une conférence autour du thème « Les villes francophones face à la construction d’un écosystème entrepreneurial : enjeux et retour d’expérience de la ville de Paris » à l’occasion de la sortie du classement des villes africaines « Le Top 10 des meilleures villes où lancer sa Startup en Afrique ».

Une Masterclass avec des entrepreneurs sur les opportunités offertes par l’écosystème par la ville de Paris pour des startups étrangères; des échanges avec la communauté des investisseurs en capital-risque en Côte d'Ivoire ; des échanges avec des organisations qui soutiennent l’entrepreneuriat en Côte d’ivoire. Et enfin des visites à des jeunes entreprises innovantes de Côte d’Ivoire.

« Ces récentes années, l’écosystème entrepreneurial ivoirien affiche un certain dynamisme, mais tout ce bel ensemble manque encore de s’accorder sur une direction commune; les « Rencontres Startups Côte d’Ivoire » viennent en quelque sorte provoquer des discussions et essayer de combler ce manque », justifie Hermann Christian Kouassi, président d’Incub’Ivoir.

A PROPOS DES ORGANISATEURS

L’Association 3535 est une organisation incorporée en France et en Côte d’Ivoire qui se donne pour mission de promouvoir l’innovation, et particulièrement de stimuler des écosystèmes dynamiques pour l’entrepreneuriat dans l’espace francophone. L'Association 3535 est organisatrice de la série de conférences « INSPIRATION FRANCOPHONE » qui offrent une tribune pour exprimer les meilleures idées venant de l’espace francophone et depuis 2 ans des « PRIX JEUNESSE 35<35 DE L'ESPACE FRANCOPHONE » qui récompensent et donnent une visibilité internationale chaque année à 35 jeunes innovateurs âgées d’au plus 35 ans qui impactent positivement l'espace francophone. INCUB’IVOIR est né de l’initiative de 3 entrepreneurs franco-ivoiriens, membres du Club d’Affaires Afrique-Monde (CAAM). Il fait le lien entre les porteurs de projets issus des écoles de commerce et universités, des chercheurs issus du monde de la (recherche) science et des technologies et des entrepreneurs issus du monde (de l’entreprise) économique. Avec le soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, de MDE Busines School, du COLAB, et de l’Agence ECOFIN.