Semaine de la Créativité Afrique de l’Ouest et du Centre : Kwame Senou, membre du jury

(HARMONIES ) - Du 19 au 24 mars, Lagos accueillera la 1ère édition de la semaine de la créativité de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les compétitions durant cette semaine ont pour but de célébrer l'excellence de la communication marketing dans cette région.

Ainsi, les candidats sont appelés à utiliser leur créativité pour résoudre quelques-uns des nombreux défis de la zone. Un jury, constitué de membres rigoureusement sélectionnés, à l'instar de Kwame Senou, se chargera de les départager.

Directeur des Opérations d’Harmonies Media Group, Kwame a commencé sa carrière comme media planner. Il conçoit et met en œuvre des stratégies pour des multinationales présentes dans les produits de grande consommation, les télécommunications, le divertissement et les assurances. Il occupe également des fonctions de management chez Harmonies Media Group qui revendique le leadership régional en Afrique francophone des agences média. Kwame cumule à ce jour plus d’une dizaine d’années d’expérience en Afrique subsaharienne.

La semaine créative permettra ainsi d’évaluer les travaux en cours dans le secteur des médias, de poursuivre l’intégration régionale et de bâtir les ponts entre les professionnels anglophones et francophones.