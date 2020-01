Bénin CEO Awards : MTN, la SOBEBRA et Ecobank sortent grands gagnants de la soirée

(GROUPE EMPIRE) - Ce 11 janvier au Bénin, durant une soirée haute en couleur dédiée aux visages des entreprises impulsant les progrès économiques locaux, le Groupe Empire a récompensé les meilleurs chefs d’entreprise. Si la distinction principale « CEO OF THE YEAR » a vu triompher 3 personnalités, plus d’une dizaine d’entreprises ont été à l’honneur.

En effet, des entreprises comme le fournisseur de matériaux de construction « La Roche », le concessionnaire automobile « Les Bagnoles », l’enseigne de mode « Lolo Andoche » ont réussi à briller aux côtés de grands favoris comme MTN ou Ecobank.

Tony Chagoury, le PDG de « La Roche » a reçu le prix du Best CEO Entreprise de fourniture de matériaux de construction. Ses homologues Valery Alapini et Charlemagne Amoussou, dirigeant respectivement « Les Bagnoles » et « Lolo Andoche » ont reçu les prix récompensant le meilleur chef d’entreprise de transport et automobile et le meilleur chef d’entreprise impactant la mode et la culture béninoise.

Mais les grands gagnants de la soirée resteront sans doute MTN, Ecobank Bénin et la SOBEBRA (Société Béninoise de Brasseries), dont les patrons, Stephen Blewett, Komi Lazare Noulekou et Sébastien Yves-Menager, se sont partagé le « CEO OF THE YEAR ».

Plus tôt dans la soirée, Stephen Blewet, le PDG de MTN Bénin, avait déjà remporté le « Best CEO Entreprise pourvoyeuse d’emplois et œuvrant au bien-être personnel. Komi Lazare Noulekou avait, quant à lui, remporté le « Best CEO Banque œuvrant pour l’inclusion financière », pendant que Jean Yves-Ménager, le DG de la SOBEBRA, obtenait le « Best CEO Compagnie industrielle écocitoyenne ».

« J’avais envie de célébrer ces CEO qui impactent mon pays », explique Ulrich Adjovi, CEO du groupe Empire et président du comité d’organisation de l’évènement. « Je compte sur eux pour bonifier les efforts gouvernementaux pour que, in fine, le Bénin bénéficie de cette constellation de chefs d’entreprises qui brillent dans divers domaines », conclut-il.

Liste des lauréats

Best CEO Impact Culture et Mode : Charlemagne Andoche Amoussou (Lolo Andoche)

Best CEO Entreprise privée pourvoyeuse d’emplois et œuvrant au Bien-Etre du personnel : Stephen Blewett (MTN Bénin)

Best CEO Production audiovisuelle et Cinéma : Abdel Hakim Amzat (Laha Productions)

Best CEO Banque œuvrant pour l’inclusion financière : Komi Lazare Noulekou (Ecobank)

Best CEO Compagnie industrielle et éco citoyenne : Sébastien Yves-Manager (SOBEBRA)

Best CEO Transport et automobile : Valéry Alapini (Les Bagnoles Motors)

Best CEO Solutions de paiement électronique : Virgile Toffodji (MTN Mobile money)

Best CEO Entreprise de consignation maritime : Hervé Zongo (CMA-CGM)

Best CEO Entreprise fournisseur de matériaux de construction : Tony Chagoury (La Roche)

Best CEO Solutions technologiques et meilleurs services numériques : Elim Name (Mikem Technologies)

Best CEO 2019

Stephen Blewett (MTN Bénin)

Sébastien Y. Manager (SOBEBRA)

Komi Lazare Noulekou (Ecobank)

Les gagnants ont été sélectionnés sur la base d’un sondage organisé par le cabinet Avis + qui a fait parvenir ses sondages à près de 6000 entreprises et revendique une marge d’erreur de 4% au niveau de ses résultats.