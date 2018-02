Côte d’Ivoire : Disney organise un festival Marvel à Abidjan pour la sortie de Black Panther

(Agence Ecofin) - A l’occasion de la sortie dans les salles ivoiriennes du Blockbuster Black Panther, Walt Disney Company organise à Abidjan, en partenariat avec les cinémas Majestic, les 16, 17 et 18 février prochains, un Festival Marvel dans la ville d’Abidjan. Pendant cet événement, le public ivoirien pourra visionner une série de Comics Marvel en 3D et sur grand écran dont Black Panther, qui sera diffusé en avant-première le vendredi 16 février dans les deux salles Majestic Prima et Sococé.

« C’est important pour The Walt Disney Company d’accompagner les entreprises africaines qui œuvrent pour la renaissance des salles de cinéma et permettent d’offrir la meilleure expérience cinématographique. Il était donc naturel de proposer au public d’Abidjan et aux téléspectateurs de Côte d’Ivoire, le Marvel Festival d’Abidjan. Pour la première fois et grâce à nos partenaires, les salles Majestic, Canal+ Cinéma et sur la TV d’Orange Côte d’Ivoire, un festival a lieu dans les salles de cinéma, au Palais de la Culture mais aussi à la télévision et en Vidéo A la Demande (VOD). Pour la première fois, le public va pouvoir découvrir en quelques jours, les films les plus récents des Studios Marvel. », a déclaré Jean-François Camilleri, Président The Walt Disney Company France & Afrique Francophone dans un communiqué de presse.

« Notre présence à Abidjan en février sera aussi l’occasion de présenter officiellement nos activités aux entrepreneurs et aux médias ivoiriens, et de donner un coup de projecteur autour des films Marvel et produits associés. Enfin, comme à Tunis où nous avons reversé une partie des recettes à l’association SOS Villages d’Enfants, nous travaillions à Abidjan avec des associations locales.», a déclaré Jean-François Camilleri à Adweknow.

En Novembre, Disney avait organisé un festival qua rencontré un énorme succès à Tunis, à l’occasion de la sortie du film d’animation « Coco ».

Servan Ahougnon