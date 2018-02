Tanzanie : un festival de séries TV africaines sera lancé lors du Discop de Zanzibar

(Agence Ecofin) - Du 11 au 13 juillet prochain, lors du tout nouveau Discop de Zanzibar, qui se déroule sur cette même période, et en plein festival international du film de Zanzibar (ZIFF), dont les manifestations auront lieu entre le 7 et le 15 juillet, se tiendra le tout premier festival des séries TV de Zanzibar. L’évènement est né de la volonté des organisateurs du ZIFF et du Discop de mettre en valeur l’excellence africaine en matière de réalisation de séries TV.

Le festival verra également la participation des créateurs et diffuseurs mondiaux de séries TV. Mais plus que tous ces acteurs, ce sont les GAFA et Netflix que veulent attirer les organisateurs du Festival des séries TV de Zanzibar.

« Avec Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google qui prévoient de dépenser jusqu'à 15 milliards de dollars pour le cinéma, la télévision et le contenu en ligne en 2018, le moment est venu de célébrer le contenu de divertissement dans son ensemble, de faire connaître au public de Zanzibar les plus grands créateurs de séries télévisées au monde, et d'offrir aux meilleurs des récompenses.», explique Patrick Zuchowicki (photo), le directeur général de Basic Lead qui organise le Discop.

A ce propos, de nouvelles récompenses ont été créées spécialement pour les séries TV, lors du prochain ZIFF.

Servan Ahougnon