Airtel Madagascar, sponsor officiel du duo mythique Bodo & Njakatiana

(AIRTEL MADAGASCAR) - Bodo & Njakatiana chanteront l’amour le dimanche 18 février à 15h au Palais des Sports. Main dans la main, Airtel Madagascar et LiveProd s’unissent pour faire revivre ce duo en réalisant le show inédit intitulé « Mifampitantana ».

La musique est un art ainsi qu’un patrimoine culturel, qu’Airtel Madagascar se doit de promouvoir. « …fidèle partenaire des artistes, Airtel valorise leurs talents afin que leurs œuvres puissent continuellement se faire connaître et être appréciés au fil du temps. Aujourd’hui, cela fait 18 ans que Bodo et Njakatiana n’ont pas partagé la même scène. Nous leur offrons notre aide pour un come-back plus que réussi… » a expliqué Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel Madagascar.

C’est un rendez-vous à ne pas rater pour les fans qui apprécieront pleinement les talents d'une diva et d'un crooner réunis sur une même scène. Les organisateurs garantissent un concert inoubliable où les amateurs pourront fredonner ensemble leur célèbre tube « Resinao ».