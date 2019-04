Marché International des programmes de télévision : Mo Abudu, première personnalité africaine à remporter la médaille d’honneur de l’évènement

(Agence Ecofin) - La Nigériane Mo Abudu (photo) est devenue la première africaine à remporter une médaille d’honneur au marché International des programmes de télévision (MIPTV). La fondatrice du groupe audiovisuel Ebony Life TV a été choisie par les organisateurs, il y a quelques heures, pour sa contribution aux différents succès de l’industrie audiovisuelle de son pays.

A la tête d’Ebony Life TV, qu’elle a créé en 2013, la nigériane produit plus de 1 000 heures de programmes originaux chaque année. Le segment cinéma du groupe est notamment à l’origine de succès internationaux comme « The Wedding Party », l’un des films les plus rentables du box-office nigérian. Le 2e film de cette saga est d’ailleurs devenu en 2017, le film le plus lucratif de l’histoire de Nollywood.

En début d’année, Mo Abudu a même rejoint le conseil d’administration de l’International Academy of Television, arts and sciences. Il s’agit de l’institution chargée de décerner les « Emmy Awards », qui récompensent l’excellence en matière de contenu pour la télévision américaine.

Mo Abudu est l’un des rares représentants africains du contenu original du continent, présent au MIPTV. En dehors de Mo Abudu, le continent est représenté par des producteurs sud-africains, nigérians et ghanéens. L’Afrique francophone est notamment représentée par les Ivoiriens de la RTI et l’entreprise marocaine de production Vidéorama.

Certaines chaînes de télévision africaine y sont représentées par des entreprises de télévision payante. Les africains semblent de moins en moins participer aux évènements organisés en occident depuis le lancement de marchés comme le Discop, qui se déroule en Afrique.

Servan Ahougnon