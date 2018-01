Future Ad Africa: les acteurs mondiaux de la communication se rassemblent à Johannesburg, les 14 et 15 mars prochain

(Agence Ecofin) - Les 14 et 15 mars prochain, l’édition 2018 du Future Ad Africa se tiendra au Sandton Convention Center de Johannesburg. Organisé par Dataxis, le cabinet d’analyse spécialisé dans les télécoms, les médias et les marchés des TIC, l’évènement a pour ambition de créer une dynamique positive pour les industries audiovisuelle et de la publicité, en Afrique subsaharienne.

Le Future Ad Africa intégrera de nombreuses conférences ainsi que plusieurs ateliers touchant divers sujets. Par exemple, l’Africa Exhibition Floor permettra aux participants de se familiariser avec les dernières technologies en matière de télévision et de publicité en ligne.

De nombreuses marques, éditeurs et agences de presse, les diffuseurs et opérateurs de télévision payante ainsi que plusieurs entreprises de production et de distribution viendront du monde entier pour cette édition.

Servan Aougnon