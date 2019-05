Côte Ouest Audiovisuel dévoile 3 nouvelles séries pour le Discop Abidjan

(Agence Ecofin) - Pour le prochain Discop Abidjan, qui se tiendra du 29 au 31 mai prochain, Côte Ouest Audiovisuel a dévoilé trois nouvelles séries. Il s’agit de « 21 », « Aphasie » et la Web-série « Roma Show ».

L’entreprise, connue pour avoir lancé la mode des telenovelas en Afrique, se concentre désormais sur le contenu africain. Elle compte sur les séries africaines les plus récentes de son catalogue, pour séduire les acheteurs lors du Discop Abidjan.

L’une des séries qui devrait attirer l’attention des acheteurs à cause de son caractère rafraichissant est Roma Show. La Web-série vient de Studio CO2, un incubateur de talents créé par Côte Ouest en 2015. Roma Show est une émission courte durant laquelle Romaric, chanteur, danseur et comédien, interprète de manière décalée les classiques et les tubes de la chanson urbaine de la musique africaine.

Servan Ahougnon