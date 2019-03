Côte d’Ivoire : Dataxis organise une conférence sur l’industrie des médias et du divertissement en Afrique francophone subsaharienne

(Agence Ecofin) - Dataxis organise en Côte d’Ivoire, les 13 et 14 mars prochains, la conférence Nextv Series sur l’avenir de l’industrie des médias et du divertissement en Afrique francophone subsaharienne. L’entreprise, spécialisée dans la fourniture d’informations et l’organisation d’évènements relatifs à ce domaine, y a convié plusieurs décideurs du secteur.

L’évènement se déclinera en plusieurs ateliers et panels qui aborderont divers aspects de l’avenir des médias, du cinéma et de la télévision en Afrique francophone subsaharienne. Les enjeux liés à la production cinématographique, le piratage de la télévision payante et la vidéo à la demande, seront quelques-uns des sujets abordés.

Parmi les acteurs présents, on retrouve certains des principaux opérateurs de télévision payante d’Afrique francophone subsaharienne comme Canal + et StarTimes. Des opérateurs de satellites tels que SES ainsi que de nombreuses télévisions publiques et privées de la région. Les opérateurs de télécommunications, tels qu’Orange, nouveaux acteurs du divertissement grâce à la vidéo à la demande, seront également représentés.

Servan Ahougnon