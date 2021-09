Lancement de la première édition du « Forum du Luxe en Afrique francophone » du 28 au 30 octobre 2021 à Abidjan

(DIGITAL SOCIETY) - Afin de participer au développement de la créativité et du luxe en Afrique, l’agence Digital society spécialisée dans l’influence digitale et l’événementiel haut de gamme à Paris et à Abidjan, organise le premier forum dédié au Luxe en Afrique francophone du 28 au 30 Octobre 2021, au Noom Hôtel Abidjan, nouveau joyau 5 étoiles du groupe Mangalis.

Sur le thème « L’excellence Africaine », cet événement inédit se veut être le lieu de rassemblement des acteurs principaux du secteur du Luxe pour l’Afrique.

Favorisé par une croissance annuelle moyenne de 10% selon le cabinet World Wealth, le marché du Luxe dispose d’un considérable potentiel en Afrique. De la haute couture à la gastronomie en passant par l’art et les produits cosmétiques, nous assistons à une expansion de cette industrie sur le continent africain. Les marques de luxe internationales s’y installent progressivement. En parallèle c’est l’essor pour les marques haut de gamme africaine.

Pour Hapsatou Doro, CEO de l’Agence Digital Society et Présidente du forum « l’enjeu est de placer au cœur de la réflexion : les initiatives, créations, et prestations de Luxe dont les fondateurs sont africains, afin de créer une véritable synergie autour d’un art de vivre à l’Africaine »



Une quarantaine d’intervenants originaires des quatre coins de l’Afrique, de France, de Suisse et de Belgique répondront à une dizaine de problématiques concernant l’art, la gastronomie, la mode, ou l’hôtellerie haut de gamme. Le Panel « Métiers d’art : comment transformer le patrimoine et les traditions de savoir-faire en Afrique pour créer les marques de luxe de demain ? » permettra un focus sur la valorisation des produits traditionnels dans un contexte mondialisé.

Inclusif, le Forum réunira pour la première fois les experts et ambassadeurs de grandes marques internationales et les créateurs de marques Africaines. Parmi eux : Morin Oluwolé, Directrice du pôle luxe Facebook, Thibaut Jaubert Responsable Marché Afrique Baron Philippe de Rothschild, Winta Ghebre Responsable influence Christian Louboutin, Bakary Yeo Market Manager Moët Hennessy, Rodrigue Vaudonou Fondateur de la Maison Goya, Ahoua Touré Fondatrice de la Maison Mandjou.

Riche de multiples conférences et tables rondes d’experts, le Forum du Luxe sera assurément glamour et ultra sophistiqué. Au programme de ces trois jours qui s’annoncent exceptionnels : des soirées networking, des masterclass : entre autres celles du Chef Moulaye Fanny qui concoctera en live la pâtisserie « Paris-Abidjan » ou encore l'intervention de la consultante Nelly Wandji « Comment construire une marque de luxe en Afrique en 9 étapes ? ». Des déjeuners et dîners d’exception élaborés par la Cheffe Lorna, s’ajouteront au prestige de l’évènement. Ils réuniront les personnalités présentes autour de mets raffinés aux saveurs locales, accordés aux vins Mouton Cadet, l’un des partenaires officiels du Forum du Luxe qui une fois de plus s’associe à un grand évènement international. La marque animera également les ateliers « Wine and Women » autour de valeurs communes au forum du luxe : excellence, savoir-faire, convivialité et partage.

Enfin, pour valoriser davantage les produits d’exception Made in Africa, le Forum proposera « L’Ecrin Africain », un sublime showroom de pièces de créateurs associé à des expériences immersives et créatives.

À propos de Digital Society

Fondée par Hapsatou Doro, Digital Society est une agence de communication spécialisée dans le marketing digital et l’événementiel haut de gamme.

L’agence se donne pour mission d’accompagner ses clients et partenaires dans un eco-système digitalisé via des initiatives novatrices et créatives. Fort d’une quarantaine d’évènements mémorables, organisés depuis 2018 à Paris pour des hôtels et marques de luxe, le Forum du luxe d’Abidjan est le pendant africain du pôle événementiel de la Maison Digital Society.