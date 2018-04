Marché international des programmes de télévision : Cannes se prépare pour le plus grand évènement annuel de l’industrie audiovisuelle

(Agence Ecofin) - Du 9 au 12 avril prochain, la ville de Cannes accueillera l’édition 2018 du Marché International des Programmes de Télévision (MIPTV). L’évènement, considéré comme le plus important rassemblement d’experts mondiaux du contenu audiovisuel, de vendeurs et d’acheteurs, se consacrera cette année, aux programmes.

Alors que l’année dernière, les plateformes numériques captaient tous les débats, ce sont l’écriture et le storytelling, notamment sur petit écran, qui seront au centre des discussions. La réalité virtuelle et l’avènement des chaînes « pay per experience », feront également partie des attractions de cette année.

Les créateurs de contenus africains auront cette année, de grandes chances de vendre leurs produits seulement quelques semaines après que Black Panther, le dernier blockbuster de Marvel, a lancé une tendance favorable aux histoires africaines.

Servan Ahougnon