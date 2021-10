Les Awards du Rire Africain, le 11 décembre à Niamey

( LES AWARDS DU RIRE AFRICAIN) - Le samedi 11 décembre 2021, à Niamey, au Niger, se tiendra la première édition des Awards du Rire Africain (ARA). Pour la première fois, le monde de l’humour africain organise une grande cérémonie pour récompenser ses meilleurs talents sur tout le continent. Cette fête de la famille des humoristes est organisée par Mamane et sa société de production Gondwana-City Productions (Le Parlement du rire, FestivalAbidjan Capitale du Rire, Festival CFA, etc..).

Sept prix seront décernés: Humoriste Femme de l’année, Humoriste Homme de l’année, Révélation de l’année, Prix Humoriste web, Meilleure émission TV / radio, Prix Spécial Partenaire Officiel : Prix Zamani, et ARA d’honneur.

Le Jury est composé de professionnels du monde du spectacle : Michel Gohou, le grand acteur ivoirien, en est le Président. Il est entouré de 4 personnalités de la culture et des médias : Etienne Minoungou, Burkinabé, créateur du festival Les Récréatrales de Ouagadougou, Alphadi, Nigérien, célèbre créateur de mode nigérien, la Camerounaise Charlotte Ntamack, comédienne, et Claudy Siar journaliste à RFI et grand connaisseur de la musique africaine. La diversité des origines professionnelles et géographiques de ce jury démontre à elle seule la force de la culture africaine, et que l’humour allie théâtre, stylisme, musique et tout ce qui permet à un humoriste de conquérir une salle.

La cérémonie des ARA est d’abord un show avec tout ce que cela implique de rêve, bonne humeur et divertissement. Ce sera donc un magnifique spectacle à ne pas rater, mêlant humour, danse et musique, qui se déroulera dans la superbe salle plénière du Centre International de Conférences Mahatma Gandhi. La cérémonie sera retransmise sur Canal+ Afrique.

L’objectif de ces Awards est l’émulation et la motivation au sein du monde de l’humour. L’impact médiatique des ARA, avec des partenaires prestigieux comme Canal +, RFI et France 24, poussera les humoristes à être acharnés au travail pour espérer être eux-mêmes récompensés et atteindre la consécration continentale et internationale.

Plus il y aura des artistes professionnels et aguerris, plus les africains s’approprieront leur narratif dans le concert des nations. La culture est un vecteur de fierté et de développement économique.

A propos de Gondwana-City Productions :

Depuis 10 ans, Gondwana-City Productions œuvre pour la professionnalisation et la reconnaissance du secteur de la comédie africaine, sur scène et à l’écran. Portée par la personnalité de l’artiste Mamane, Gondwana-City Productions est la seule société de production spécialisée à 100% dans le secteur de l’humour et elle se différencie par une créativité et inégalée. Elle est connue pour ses productions célèbres telles que Le Parlement du rire, le film Bienvenue au Gondwana, le Festival Abidjan Capitale du Rire, le CFA Festival en Europe, ou encore les fameux Gondwana Club que l’on retrouve dans plusieurs capitales africaines (Abidjan, Kinshasa…). http://www.gondwana-prod.com/