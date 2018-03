Semaine de la Créativité Afrique de l’Ouest et du Centre : Lagos accueille la 1ère édition

(HARMONIES) - Les compétitions qui se dérouleront à Lagos, du 19 au 24 mars 2018, ont pour but de célébrer l'excellence de la communication marketing dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Nnamdi Ndu, Directeur général de CHINI Africa et Représentant des Lions de Cannes au Nigeria, a déclaré que tout était prêt pour la « Creativity Week 2018 » et que les candidatures ouvertes pour des jeunes hommes et femmes d'Afrique de l'Ouest et du Centre, visent à utiliser leur créativité pour résoudre certains des nombreux défis de la région.

Les catégories comprennent le Concours intégré Young Pitcher, le Concours des Jeunes Lions, l'Académie Roger Htchuel, le Concours de bourses d'études de Miami et une nouvelle catégorie, les Prix Pitcher qui célèbreront et honoreront les travaux exceptionnels ainsi que les créatifs et les talents derrière eux.

C’est une semaine complète d'inspiration, d'apprentissage, de réseautage et de récompenses, rassemblant des professionnels et des étudiants de toutes les sphères de la communication marketing en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s’ouvrira à Lagos.

Cet événement inédit permettra de poursuivre l’intégration régionale, de bâtir les ponts entre les professionnels anglophones et francophones.