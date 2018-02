Algérie: la ministre des télécoms juge « concluants » les premiers tests sur le satellite Alcomsat-1

(Agence Ecofin) - Houda-Imane Faraoun (photo), la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, a qualifié de « concluants », les premiers tests de communication en condition réelle, effectués sur le satellite de télécommunications national Alcomsat-1. La ministre a en effet pris part aux essais initiaux de communication effectués le 22 février 2018 à la station terrienne d’Algérie Télécom Satellite (ATS), située dans la Tamanrasset, par les ingénieurs d'ATS en collaboration avec les ingénieurs de l'Agence spatiale algérienne (Asal).

Les tests qui ont porté sur l’établissement de transmissions de qualité et sécurisées sur le premier transpondeur activé en bande Ku d’Alcomsat-1, ouvre la voie à une série d’autres tests étalés sur les prochaines semaines, notamment dans les stations terriennes de Bouchaoui (Alger) et Boughezoul (Médéa). Il sera question de tester la totalité des 33 transpondeurs que compte l’équipement satellite. Une fois pleinement opérationnel, le satellite devrait contribuer au renforcement du réseau de télécommunications et à la réduction des coûts des services offerts aux consommateurs. Il permettra aussi à l’Algérie de proposer des services télécoms au Maroc, à la Mauritanie, au Sahara occidental, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, à la Libye, à la Tunisie, au Tchad et au Soudan.

Au-delà des services de télécommunications, Alcomsat-1 fournira également des services télévisuels, de transmission audio, de télé-enseignement, de télé-médecine, de surveillance des frontières en Algérie. Alcomsat-1 a été mis en orbite le 11 décembre 2017 depuis la Chine par le lanceur chinois «Long March 3B».