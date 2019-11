Le satellite Konnect d’Eutelsat bientôt acheminé à Kourou pour un lancement dans l’espace en janvier 2020

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de connectivité Internet par satellite Eutelsat annonce le lancement de son satellite de télécommunications Konnect pour la mi-janvier 2020. L’équipement, qui devrait bientôt rejoindre son site de lancement au centre spatial de Kourou en Guyane, est considéré par l’entreprise comme stratégique pour ses ambitions de réduction de la fracture numérique en Afrique.

Sur le continent, il permettra d’offrir des services d’accès Internet haut débit, pouvant atteindre 100 Mbps, aux particuliers et aux entreprises. À travers la mise en place de bornes Wi-Fi publiques – via lesquelles l’accès à Internet sera également commercialisé sous forme de coupons pouvant être payés par téléphone mobile –, le satellite permettra aussi à un plus grand nombre de personnes de faire l’expérience d’un service Internet de haute qualité.

Tout électrique, Konnect est un satellite multifaisceaux d’une masse de 3,5 tonnes dont la construction a été confiée en 2018 à Thales Alenia Space. L’équipement spatial est le premier à utiliser la nouvelle plateforme Spacebus Neo et fournira 75 Gbps de capacité. Il opérera en bande Ka.

