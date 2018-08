Ghana : le Accra Digital Centre s’enrichit d’un laboratoire d’applications mobiles et d’un hub d’innovation

(Agence Ecofin) - Le Accra Digital Centre s’enrichit d’un laboratoire d’applications mobiles (mLab) et d’un hub d’innovation (iHub). Le ministère des Communications du Ghana est en train de mettre en œuvre ces deux infrastructures, dans le but d’encourager l'entrepreneuriat numérique et de promouvoir la création d’emplois numériques pour les jeunes.

Le mLab fonctionnera comme une pépinière d’entreprises, avec des bureaux, un laboratoire de test des prototypes d’applications mobiles, des espaces de création pour les fabricants, des laboratoires de robotique et d’intelligence artificielle (IA), des laboratoires pour d’autres domaines TIC émergents, une salle de réunion et une rotation régulière des entreprises résidentes.

Le mLab est une entreprise commune des sociétés Innohub et Kumasi Hive. Pour ce qui est du iHub, il est mis en œuvre par une coentreprise de MDF Afrique de l’Ouest, Ghana Technology University et BlueSpace ; il sera un espace de pré-incubation ou de coworking dédié aux start-up et aux entrepreneurs.

En plus du cadre physique en cours de réalisation pour le développement et la croissance des start-up technologiques, le ministère des Communications indique que le mLab et le iHub fourniront également des services virtuels pour encourager et soutenir une collaboration et une coordination accrues entre les acteurs de l'innovation de l’écosystème TIC ghanéen.