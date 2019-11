L’Ouganda démarre la fabrication d’ordinateurs et de téléphones mobiles

(Agence Ecofin) - L'usine d’assemblage et de fabrication d’ordinateurs et de téléphones mobiles de la société chinoise ENGO Holdings Limited, située dans le parc industriel de Namanve, dans le district de Wakiso en Ouganda, sera officiellement inaugurée ce 21 novembre 2019 par le président de la République, Yoweri Museveni.

Cette usine est le fruit d'un protocole d’entente signé entre ENGO Holdings, l'Autorité nationale des technologies de l’information d’Ouganda (NITA-U), et l’Autorité des investissements d’Ouganda (UIA). Les travaux de construction de cette fabrique avaient débuté le 4 juillet 2019.

Pour James Saaka, le directeur exécutif de la NITA-U, en tant qu’organe de coordination et de régulation des technologies de l’information, « nous avons élaboré de nombreuses normes et directives auxquelles les entités publiques et privées doivent se conformer, lors du développement de leurs systèmes informatiques. Nous avons maintenant entrepris d'élaborer des normes pour guider la fabrication de produits électroniques, d'équipements TIC, y compris les ordinateurs et les produits connexes. C’est un grand pas de l’Ouganda dans cet espace, mais nous devons évoluer de pair avec le reste du monde en termes de normes et de qualité pour être compétitifs ».

Ares Chow Yu Qing, le directeur exécutif d'ENGO Holdings Limited, avait déclaré que l'usine ougandaise débuterait ses activités avec « 100 000 gadgets par mois ; pour les ordinateurs, la cible, c’est un million par an, en fonction de la demande ». Les appareils seront commercialisés sous le nom de marque Simi Mobile.

