Le Zimbabwe et l'Ouganda dévoilent leurs plans d'investissement spatial d’ici 2022

(Agence Ecofin) - La semaine dernière, lors de la présentation du nouveau budget national, qui s’élève à près de 176 millions USD selon africanews.space, Mthuli Ncube (photo), le ministre zimbabwéen des Finances, a dévoilé les ambitions du pays de se doter d’un satellite.

Il a déclaré que le gouvernement a réservé des fonds à cet effet. L’équipement technologique permettra au pays de s'engager davantage dans la recherche et le développement, a-t-il indiqué.

Le ministre a expliqué que « la recherche et le développement sont essentiels pour la transformation socio-économique et la compétitivité du Zimbabwe, alors que le pays s'efforce d'atteindre son plan de croissance Vision 2030. Les programmes de recherche et développement seront soutenus à la fois par le gouvernement et le secteur privé, alors que le pays cherche à innover par de nouveaux services ou produits, et également à faire progresser la stratégie de création de valeur ».

Comme le Zimbabwe, l’Ouganda planche également sur le lancement d’un satellite dans l’espace. Le projet qui devrait être réalisé d’ici 2022 est le fruit de discussions avec la Russie lors du sommet Russie-Afrique tenu à Sotchi du 23 au 24 octobre 2019.

D’après Elioda Tumwesigye, le ministre ougandais de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, le pays accorde d’abord la priorité à la formation d’une ressource humaine qualifiée. Il a révélé que le gouvernement investira à cet effet 200 millions de shillings ougandais (54 411 USD), et trois ingénieurs seront envoyés au Japon pour étudier les sciences spatiales dans le cadre d’un programme de renforcement des capacités.

Les satellites qu’envisagent de lancer le Zimbabwe et l’Ouganda serviront essentiellement à améliorer l'agriculture, l'exploration minière, la conservation de la faune, la surveillance des maladies, la gestion des infrastructures et la cartographie.

Lire aussi :

06/11/2019 - Le Soudan envoie son tout premier satellite dans l’espace, avec l’aide de la Chine

22/10/2019 - Le satellite égyptien de communications militaires TIBA-1 sera envoyé dans l’espace en novembre

15/10/2019 - L’Ethiopie confie la réalisation d’un centre de construction et de test de satellites à ArianeGroup