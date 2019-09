INCELL International à la conquête du marché télécoms africain avec des solutions intelligentes de sauvegarde d’énergie

(Agence Ecofin) - La société INCELL International, spécialisée dans la fabrication de batteries au lithium pour le marché télécoms, a entamé la conquête du marché africain avec ses solutions intelligentes de sauvegarde d’énergie pour opérateurs télécoms et gestionnaires de tours télécoms. Le 16 septembre 2019, elle a signé un accord de partenariat avec NEC XON, le fournisseur d’équipements de télécommunications.

INCELL International s’est lancé, sur ce marché, conscient des difficultés des opérateurs de téléphonie mobile et des sociétés de tours télécoms à conserver leurs équipements actifs, à cause de la faible couverture du réseau électrique et de l’absence de disponibilité continue de l’électricité même dans les zones couvertes.

La société veut ainsi, avec ses solutions hors réseau, microréseau et de secours, les aider à améliorer la prévisibilité et à réduire les coûts opérationnels liés à l’énergie électrique.

Selon Magnus Coetzee, directeur général de la division Alternative Energy de NEC XON, les batteries intelligentes au lithium d’INCELL International « utilisent deux fois moins d’espace que les batteries au plomb-acide, pèsent un quart de leur poids et offrent une densité énergétique cinq fois supérieure. Elles ont également une durée de vie beaucoup plus longue, en particulier dans les environnements cycliques ».

Stefan Jansson, le président-directeur général d’INCELL International, a déclaré que les technologies de l’entreprise « répondent à certains des plus grands défis de l’industrie sur le continent, tels que le besoin d’une faible empreinte au sol, la réduction du coût total de possession (TCO), la protection antivol, la reconnexion automatique et la facilité d’utilisation ».

Afin de mieux servir les clients africains tout en réduisant les délais et les coûts de fabrication, NEC XON et INCELL International envisagent sérieusement d’établir des capacités de fabrication en Afrique du Sud pour profiter des opportunités qu’offre la nouvelle zone de libre-échange africaine.

