Kenya : du Wifi et des hubs TIC bientôt déployés dans le comté de Kakamega

(Agence Ecofin) - Le comté de Kakamega sera bientôt couvert en connectivité Internet sans fil dans les institutions d’enseignement tout comme les bureaux administratifs urbains et ruraux. Des hubs TIC y seront également.

Les deux chantiers ont été confiés aux sociétés Comservice Kenya Ltd et Ahadi Africa Digital Project. Un accord de service a d’ailleurs été signé à cet effet entre les deux compagnies et les autorités du comté.

Selon George Lutomia, le responsable TIC et e-gouvernement du comté, Kakamega « est le plus grand comté rural avec une population de plus de 2 millions d’habitants et bénéficiera donc énormément des ressources numériques ». Il a indiqué que le projet créera des emplois en ligne pour les résidents et complètera l’initiative Ajira Digital.

Le programme Ajira Digital est une initiative gouvernementale lancée par le ministère des TIC pour donner à plus d'un million de jeunes les moyens d'accéder aux opportunités d'emploi numériques. Il vise à positionner le Kenya en tant que destination de travail de premier choix pour les entreprises multinationales, et à encourager les entreprises locales et le secteur public à créer du travail numérique.

