Egypte : le ministre des Télécommunications annonce 7 nouveaux parcs technologiques dans les universités

(Agence Ecofin) - En marge de l’Euromoney Conference qui s’est tenue en Egypte le 9 septembre 2019, le ministre des Communications et de la Technologie de l’information, Amr Talaat, a annoncé la construction de sept parcs technologiques dans les différentes universités du pays, au cours de cette année. Il a ajouté qu'un projet de création d'une université spécialisée dans les TIC dans la Cité du savoir, située dans la nouvelle capitale administrative, est également en préparation, ainsi qu'un centre de recherche appliquée.

Toutes ces infrastructures de formation et de recherche contribueront à accroître le nombre d’apprenants en technologie en Egypte. Les ressources humaines hautement compétentes en TIC obtenues permettront au pays de réussir sa transformation technologique et de se positionner en Afrique, et même dans le Moyen-Orient, comme une référence numérique.

L’intelligence artificielle, la robotique, la blockchain, le big data, la réalité virtuelle et augmentée, les réseaux de fibre optique sont autant de technologies dans lesquelles l’Egypte veut être calée, pour être non seulement un foyer d’innovations TIC mais également une source d’expertise pointue.

L’intérêt de l’Egypte pour la transformation de ses ressources humaines, par la connaissance et le savoir technologique, a démarré depuis 2015. Le pays n’a cessé dès lors d’investir dans la construction d’un cadre d’apprentissage adéquat pour sa jeunesse. De nombreux accords de formation, de transfert de connaissances, de spécialisation ont été signés avec diverses institutions internationales spécialisées dans les TIC.