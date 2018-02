Algérie : Huawei va construire un Data Center pour les Douanes

(Agence Ecofin) - Huawei va doter les Douanes algériennes d’un Data Center. Le contrat y afférent, signé le 12 février 2018 entre l’équipementier télécoms chinois et l’Agence de l’informatique des finances publiques du ministère des Finances, sera financé par le Fonds d’appropriation de l’utilisation et du développement des TIC (Faudtic) du ministère de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique.

Le Data Center dont seront bientôt dotées les Douanes algériennes, entre dans le cadre de la mise en place du nouveau système d'information des Douanes qui remplacera l'actuel Système d'information et de gestion automatisée de dédouanement (SIGAD), en service depuis 1995.

L'équipement de stockage informatique permettra aux Douanes une sécurisation des informations traitées à travers tous les sites opérés par l`administration douanière (ports, aéroports, ports secs, postes frontaliers...).

Le montant financier global du chantier qui doit être réalisé dans les six prochains mois, n’a pas été dévoilé. Aucune information n’a également été donnée sur le mode d’attribution de ce contrat à Huawei.