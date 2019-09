Telecom Egypt et Ericsson s’unissent pour créer un centre de formation et un laboratoire d'innovation

(Agence Ecofin) - Le ministre des Communications et de la Technologie de l'information, Amr Talaat, et l'ambassadeur de Suède en Egypte, Jan Thesleff, ont assisté le 10 septembre 2019 à la signature d'un accord de coopération entre l’opérateur historique Telecom Egypt (TE) et le fournisseur d’équipements technologiques Ericsson. L'accord a été signé par Adel Hamed, PDG de TE, et par Mathias Johansson, responsable d'Ericsson en Arabie saoudite et en Egypte.

L’objectif est de créer un centre de formation commun et un laboratoire d'innovation qui serviront à implanter la technologie et à créer un environnement de travail propice à l'innovation technologique, pour les jeunes dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique.

Selon les termes de l'accord, Ericsson fournira le logiciel et le matériel nécessaires à la création du centre de formation et du laboratoire d'innovation, tandis que TE dotera le bâtiment des outils de communication nécessaires.

Selon le ministre des TIC, cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère des Communications et de la Technologie de l'information (MCIT) pour soutenir la pensée innovante, la recherche et le développement (R&D) dans le domaine de l'IA et y créer une base de jeunes personnes qualifiées, développer les solutions technologiques innovantes et les applications nécessaires pour répondre aux besoins de la société égyptienne.

Ce nouvel investissement traduit le désir de l’Egypte d’adopter des technologies d’IA et de les implanter dans différents domaines afin de promouvoir la transformation numérique et de réaliser le développement économique et social.

Pour sa part, Mathias Johansson a souligné que l’investissement dans des laboratoires d’innovation est l’une des priorités d’Ericsson. Il a indiqué qu’il cadre avec la vision de la Suède de contribuer à la construction de calibres et au développement des compétences des particuliers et des entreprises dans le monde.

