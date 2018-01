Gabon: l’Etat dotera les lycées et collèges de salles informatiques, puis les croisera au programme « Train my Generation » de l’Unesco

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Gabon, réuni en conseil des ministres, le 10 janvier 2018, a décidé de doter les lycées et collèges du pays de salles informatiques avec accès à l’Internet haut débit.

Il est prévu à cet effet des travaux de mise aux normes des bâtiments; la mise en place d’un dispositif de sécurisation du matériel; l’acquisition et la distribution des ordinateurs ; la conception d’un programme de formation et désignation de formateurs, et la conception d’un programme de maintenance.

Une fois opérationnelles, les salles informatiques des lycées et collèges seront ensuite croisées au programme « Train my Generation » de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), lancé en 2015.

A travers cette association, le gouvernement du Gabon veut accélérer le développement des compétences informatique et numérique d’une grande partie de sa jeunesse.

L’opération qui cadre d’ailleurs avec les objectifs du Plan Gabon Numérique pour le segment de l’éducation, vise à doter les jeunes gabonais d’aptitudes TIC de base qui leur permettront d’évoluer aisément dans un monde qui se numérise à grande vitesse.

Actuellement, le Gabon est l’un des rares pays d’Afrique qui affiche un taux de pénétration élevé des technologies de l’information et de la communication. Il est de 165%, selon le rapport « Mesurer la société de l’information 2017 », de l’Union International des Télécommunications (UIT).

Mais le taux d’alphabétisation TIC de la population reste encore à améliorer, selon le rapport « Networked Readiness Index 2016 » du Forum économique mondial.