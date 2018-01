Mali: YATTCO Sarl va fournir 13 000 tablettes aux étudiants pour un montant total de 3,8 milliards Fcfa

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Mali va fournir un premier lot de tablettes numériques aux étudiants des universités du pays pour l’année universitaire 2017-2018. Le marché confié à la société YATTCO Sarl, porte sur 13 000 appareils, pour un coût total de 3 000 835 650 Fcfa.

Il doit être exécuté dans un délai de 45 jours, soit au plus tard à la mi-février 2018. C’est l’Agence de Gestion du Fonds d’Accès universel qui est le commanditaire de ce marché pour le compte de l’Etat.



La dotation des étudiants maliens en tablettes traduit la mise en oeuvre du projet « Doniya, un étudiant un ordinateur ». C’est une composante de la stratégie nationale de développement du numérique baptisée « Plan Numérique 2020 », destinée à améliorer l’accès des apprenants au savoir, grâce aux technologies de l’information et de la communication. Le but est de leur fournir des opportunités d’enrichir leurs connaissances et d’acquérir la meilleure formation qui soit au terme de leur cycle d’apprentissage.



La distribution des premières tablettes numérique, traduit également la matérialisation de la promesse faite par le chef de l’Etat, Ibrahim Boubakar Keita, aux étudiants maliens le 17 juin 2016, lors du sommet des ministres de l’enseignement supérieur francophone sur le financement du numérique, tenu à Bamako.

Toujours pour améliorer le savoir des Maliens grâce aux TIC, mais cette fois-ci pour toute la population, le gouvernement a décidé de construire des centres d’accès universel aux télécommunications et technologies de l’information et de la communication. Ces structures seront installées dans les communautés rurales, urbaines ou périurbaines.

Le marché confié à la société Global Equipement & Services porte sur un montant de 2 000 997 200 Fcfa. Il doit être exécuté dans un délai de 30 jours. Soit au plus tard en début février 2018.

Muriel Edjo