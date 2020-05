Burkina Faso : le gouvernement a officiellement lancé le programme « Un étudiant, un ordinateur »

AGENDA TIC & TELECOM

26 Mai 2020

Digital Manufacturing Africa 2020 (Johannesburg, South Africa)



Smart Factory implementation and optimization.



09 Juin 2020 | 11 Juin 2020

Sitic Africa 2020 (Tunis)



Plateforme africaine pour les partenariats, les affaires et les échanges au service des entreprises IT en Tunisie et à l'étranger.



10 Novembre 2020 | 12 Novembre 2020

AfricaCom 2020 (Cape Town, South Africa)



"The home of connectivity and communications, and the largest ICT exhibition on the continent, covering topics like 5G, wholesale telecoms and digital video distribution".