En 2018, le Congo sera connecté au Cameroun et à la République centrafricaine par la fibre optique

(Agence Ecofin) - Dans le cadre du projet Central African Backbone (CAB), qui vise à interconnecter par fibre optique tous les six pays de la zone Cemac, le Congo va déployer 550 Km de câbles à fibre optique au cours de cette année 2018, pour son interconnexion avec le Cameroun et la République centrafricaine.

Cette information a été révélée par les membres du Comité de pilotage du projet CAB au Congo, au sortir d’une réunion de cette instance, tenue le 31 janvier 2018, dans la capitale congolaise.

Financé par la Banque africaine de développement (BAD), le projet CAB vise à fournir à la région Afrique centrale un accès au haut débit, en vue d’améliorer, en quantité et en qualité et à des prix abordables, l’offre des services des télécommunications et des TIC.

