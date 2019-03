Maroc : la Masen lance un appel d’offres pour le repowering du parc éolien de Koudia Al Baida

(Agence Ecofin) - Le Maroc vient de lancer un appel d’offres pour la sélection d’un développeur énergétique dans le cadre du projet de repowering de la centrale éolienne de Koudia Al Baida. C’est l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen) qui mène ce projet avec Futuren une filiale du groupe EDF.

L’opération de repowering consiste à démanteler les turbines existantes sur le site de la centrale et à les remplacer par des turbines éoliennes de nouvelle génération au rendement plus élevé. La centrale éolienne de Koudia Al Baida est la première du pays et a été mise en service en 2000. Avec ce projet de repowering, elle verra sa capacité passer des 50 MW actuels à 120 MW.

« Nous sommes l’acteur central des énergies renouvelables au Maroc et nous avons pour ambition de devenir le leader africain de ces énergies. Il est stratégique pour Masen de proposer une offre de service couvrant, selon les technologies, toutes les étapes du cycle d’un projet : pré-développement, développement, construction, exploitation et maintenance.», a affirmé Mustapha Bakkoury (photo), le PDG de la Masen.

Le Maroc abrite actuellement 11 projets de parcs éoliens d’une capacité totale de 2 300 MW dont 1 200 MW déjà en service, et 1 100 MW en cours de réalisation.

Gwladys Johnson Akinocho