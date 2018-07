Mauritanie : la deuxième centrale éolienne de 100 MW de capacité sera implantée par Elecnor

(Agence Ecofin) - L’énergéticien espagnol Elecnor a obtenu le contrat de développement de la deuxième centrale éolienne de Mauritanie. D’une capacité de 100 MW, la centrale éolienne de Boulenouar sera implantée à Dakhlet Nouâdhibou. Son coût de mise en place a été évalué à 122 millions € et elle est financée par l’Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD).

La construction du parc éolien sera assurée par un consortium réunissant Siemens et Gamesa Renewable Energy qui fournira, entre autres, les turbines éoliennes. Elecnor se chargera, quant à elle, des travaux d’ingénierie, de construction, et de mise en service de la centrale. Un contrat d’exploitation et de maintenance, d’une durée de 11 ans, est prévu pour être signé ultérieurement. Les travaux de construction sont prévus pour s’achever, d’ici le dernier trimestre de l’année 2019.

La première centrale éolienne du pays a été inaugurée en 2015. D’une puissance de 30 MW, elle est implantée dans la ville de Nouakchott.

Gwladys Johnson Akinocho