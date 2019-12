Sénégal : dix mois après le début de sa construction, le parc éolien de Taiba N’Diaye alimente le réseau national

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, le développeur énergétique Lekela a annoncé que la centrale éolienne de Taiba N’Diaye est désormais raccordée au réseau électrique national. Elle alimente déjà ce dernier à hauteur de 50 MW à peine 10 mois après le début des travaux de sa construction.

Les travaux d’érection des turbines électriques se poursuivent d’ailleurs et s’achèveront à la fin de l’année en cours. La sous-station devant acheminer la production de la centrale a, quant à elle, déjà été mise en service, selon Lekela.

Une fois terminée, la centrale éolienne de Taiba N’Diaye aura une capacité totale de 158,7 MW et alimentera 150 000 ménages. Son achèvement est prévu pour mi-2020 et elle augmentera de 15 % la part du renouvelable dans le mix énergétique sénégalais.

Lekela qui est détenu à 60 % par Actis et à 40 % par un consortium mené par Mainstream Renewable Power et réunissant entre autres la SFI et le Rockfeller Brothers Funds, a actuellement un portefeuille de 1 GW de centrales éoliennes en activité ou en construction.

Gwladys Johnson Akinocho

