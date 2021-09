Siemens Gamesa a lancé la RecyclableBlade, la première pale d’éolienne recyclable au monde

(Agence Ecofin) - Avec la fin de l’exploitation des premières centrales éoliennes à grande échelle, s’est posé la question du recyclage des pales. La plupart d’entre elles étaient jusque-là enterrées sans pouvoir se décomposer dans le temps. Siemens Gamesa propose une solution pour cette préoccupation de la filière.

Siemens Gamesa a récemment lancé la première pale d’éolienne recyclable au monde pour une utilisation commerciale en mer, la RecyclableBlade. L’entreprise a passé un contrat avec l’entreprise RWE pour l’installation et la surveillance des premières éoliennes à pales recyclables au monde en Allemagne, dans la centrale éolienne offshore de Kaskasi.

Le projet devrait produire de l’énergie à partir de 2022. En outre, la société travaille avec EDF Renewables pour déployer la technologie RecyclableBlade dans un futur parc éolien offshore.

La RecyclableBlade permet de séparer les matériaux de la pale en fin de vie et de les recycler dans de nouvelles applications. Jusqu’à présent, les matériaux composites utilisés dans les pales d’éoliennes étaient plus difficiles à recycler. Siemens Gamesa estime que la RecyclableBlade est basée sur des processus fiables.

Selon Gregorio Acero, responsable de la gestion de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l’environnement chez Siemens Gamesa, l’objectif de l’entreprise est de produire des éoliennes capables de générer de l’électricité renouvelable pendant 20 à 30 ans. « Lorsqu’elles atteignent la fin de leur vie utile, nous pouvons séparer les matériaux et les utiliser pour de nouvelles applications pertinentes », a-t-il précisé.

Les pales des éoliennes sont fabriquées à partir d’une combinaison de matériaux coulés ensemble avec de la résine pour former une structure légère, solide et flexible. La composition chimique de ce nouveau type de résine permet de la séparer efficacement des autres composants.

