Afrique du Sud : Nordex fournira les turbines éoliennes des centrales de Garob et de Copperton

(Agence Ecofin) - Le fabricant de turbines éoliennes, Nordex, a obtenu un contrat de fourniture de 80 turbines de type AW125/3150 en Afrique du Sud. Les équipements serviront à la construction des centrales de Garob et de Copperton, dans la province du Northern Cape, et auront une capacité totale de 242 MW.

Mise en place par l’énergéticien Enel Green Power, la centrale de Garob sera composée de 46 turbines d’une capacité combinée de 140 MW et produira assez d’électricité pour alimenter 60 000 ménages. Quant à la centrale de Copperton, elle sera construite par le producteur indépendant d’énergie, Elawan, et comportera 34 turbines. Elle aura une capacité de 102 MW et sera dotée d’une ligne de transmission électrique de 132kV ainsi que d’une sous-station de 132 kV.

Le contrat signé par Nordex, dans le cadre de ces projets, comporte également une option d’entretien de ces équipements sur plusieurs années. Avec ce nouveau contrat, la compagnie aura fourni, en tout, 400 MW de turbines éoliennes en Afrique du Sud, cette année.

Gwladys Johnson Akinocho