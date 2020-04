Tanzanie : avancée dans le financement de la centrale éolienne de Mwenga (2,4 MW), la première du pays

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, la première centrale éolienne du pays achèvera bientôt la phase de mobilisation financière grâce à un prêt de 1,2 millions $ accordé par la Plateforme de performance des énergies renouvelables (REPP).

La REPP est une facilité entièrement financée par le département du gouvernement britannique en charge du business, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS). Elle est dotée d’une enveloppe financière de 148 millions de livres sterling.

La première centrale éolienne de la Tanzanie sera implantée à Mwenga, dans le district de Mufindi. Les trois turbines devant constituer la centrale ont déjà été livrées et leur installation est prévue pour s’achever en mai prochain. Une fois opérationnelle, la centrale aura une capacité de 2,4 MW.

Sa production sera distribuée via un réseau électrique rural qui sera développé et exploité par Rift Valley Energy Group, l’entreprise en charge de la conduite du projet. Elle alimentera plus de 4 500 ménages ainsi que plusieurs entreprises réparties dans 32 villages.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

17/02/2020 - Tanzanie : le taux d’électrification rural a atteint 74 % selon le gouvernement