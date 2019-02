Egypte : Lekela signe le contrat de rachat des 250 MW que produira sa centrale éolienne de Ras Ghareb

(Agence Ecofin) - En Egypte, le producteur indépendant d’énergie, Lekela Power a signé un accord de rachat d’électricité avec l’Egyptian Electricity Transmission Company (EETC). Le contrat est relatif à une centrale éolienne de 250 MW qui sera implantée dans le Golf de Suez à environ 30 km de la localité de Ras Ghareb.

Le projet fait partie du plan du gouvernement visant à faire construire des centrales d’énergie renouvelable par des entités privées. Elle permettra à son achèvement, d’augmenter de 14%, la capacité installée de centrales éoliennes dans le pays. La centrale produira 1 000 GWh par an et alimentera plus de 350 000 foyers égyptiens.

Son coût de mise en place a été estimé à 325 millions $ qui sont prévus pour être mobilisés d’ici à la fin de l’année 2019. La centrale devrait fournir ses premiers mégawatts au réseau électrique d’ici à 2021.

L’Egypte ambitionne de produire 20% de son énergie grâce au renouvelable, d’ici à 2020. Lekela quant à lui s’est donné pour objectif de développer 1 300 MW de centrales d’énergies renouvelables sur le continent.

Gwladys Johnson Akinocho