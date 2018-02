52,5 GW supplémentaires de centrales éoliennes ont été installés en 2017

(Agence Ecofin) - La capacité mondiale de centrales éoliennes installées, s’élève désormais à 539 291 MW, soit environ 5 % de la consommation électrique globale. C’est ce que révèlent les statistiques préliminaires publiées par l’Association mondiale de l’énergie éolienne (WWEA).

Selon ces données, 52 552 MW de nouvelles centrales ont été installés en 2017, ce qui représente une augmentation de 1 150 MW par rapport aux chiffres de l’année 2016.

Les performances de 2017 sont les troisièmes plus importantes en termes de capacité après celles de 2014 et 2015. Il faut cependant noter que le taux de croissance est le plus bas, jamais observé, avec une augmentation de 10,8% de la capacité totale installée.

Le Danemark a établi un nouveau record puisque 43% de l’énergie qu’il produit, provient désormais de l’éolien. La Chine, quant à elle, caracole toujours en tête de la course avec 19 000 MW de centrales éoliennes installées en 2017 pour un parc national de plus de 188 000 MW. Elle est suivie en termes de capacité installée par les Etats- Unis, l’Allemagne, l’Inde, le Royaume-Uni et la France qui ont tous enregistré de fortes progressions.

Dans le même temps, une stagnation a été observée sur le marché européen.

Gwladys Johnson Akinocho