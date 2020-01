Tanzanie : Sany Heavy ambitionne de construire 600 MW de centrales éoliennes

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, l’énergéticien Sany Heavy Industries a annoncé avoir signé avec les autorités, un accord relatif à la mise en place de 600 MW de centrales éoliennes. Ce parc sera mis en œuvre en plusieurs étapes, dont la première consistera en la mise en place de 100 MW de capacité.

Sany Heavy est l’un des leaders chinois de la fabrication de turbines éolienne et le quatrième exportateur national de ce type d’équipement. Il fabrique des turbines, dont la capacité individuelle varie entre 1,5 et 3 MW. La compagnie qui s’investit depuis quelques années dans la construction entend conquérir les marchés émergents d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.

La Tanzanie pour sa part a actuellement une capacité électrique installée de 1,5 GW pour un taux d’électrification d’environ 38 %. Elle compte porter cette puissance à 7,5 GW au cours des prochaines années en s’appuyant sur les énergies renouvelables, dont l’éolien.

Gwladys Johnson Akinocho

