Tunisair va réaliser une opération de cession-bail de 5 Airbus A320 Neo

(Agence Ecofin) - Tunisair a lancé un appel d’offres pour le choix d’un cabinet de conseil en vue de réaliser une opération de cession-bail (Sale and Lease back), sur 5 avions Airbus de type A320 Neo, selon un rapport publié le 28 novembre par la société de Bourse Mena Capital Partners (MCP).

Les opérations de cession-bail consistent à céder un actif et à le reprendre immédiatement en location. Ainsi, l’entreprise continue d’utiliser l’actif mais n’en est plus le propriétaire. Ce genre d’opérations a essentiellement pour but de procurer à l'entreprise des capitaux à long terme pour financer des immobilisations nouvelles, ou de consolider des crédits relais à court terme pour rééquilibrer leur bilan.

Le PDG de Tunisair, Elyes Mnakbi, avait annoncé en juin dernier que Tunisair se focalisera désormais sur la location d’appareils, en raison de sa situation financière peu reluisante.

Lire aussi:

30/01/2018 - Tunisie : la compagnie Tunisair a enregistré une hausse de 29% de ses revenus en 2017

29/03/2017 - Tunisair prévoit de desservir huit nouvelles destinations africaines, d’ici 2020

09/03/2017 - Tunisair va lancer de nouvelles lignes vers Conakry, Cotonou, Douala N’Djamena et Libreville

21/12/2016 - Les commissaires aux comptes relèvent anomalies dans les comptes financiers 2015 de Tunisair

09/09/2016 - Tunisair annonce l’ouverture de 2 nouvelles lignes, Ndjamena-Douala et Dakar-Conakry