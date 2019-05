Afrique du Sud: le groupe chimique Omnia Holdings va réaliser une augmentation de capital de 137 millions $

(Agence Ecofin) - Omnia Holdings, un groupe sud-africain spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques, a annoncé dans un communiqué publié le 30 mai, qu’il allait réaliser une augmentation de capital de 2 milliards de rands (environ 137 millions de dollars) pour réduire sa dette.

«Omnia a l'intention de lancer une augmentation de capital réservée à ses actionnaires existants d'un montant de 2 milliards de rands pour réduire sa dette.», a précisé le groupe dans un communiqué. Le groupe a également précisé dans ce cadre, que les négociations qu’il a entamées en avril dernier avec ses créanciers pour restructurer sa dette «vont se poursuivre».



Omnia Holdings produit et distribue des engrais, des explosifs destinés à l'industrie minière et des produits chimiques industriels. Le groupe emploie plus de 4 000 personnes et opère dans 31 pays à travers le monde, dont 22 en Afrique.

