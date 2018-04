Maroc: Optical Fiber Solutions inaugure son usine de Tanger le 9 mai prochain, et entamera son expansion africaine

(Agence Ecofin) - La société Optical Fiber Solutions, basée aux Etats-Unis, inaugurera officiellement son usine de Tanger, au Maroc, le 9 mai 2018, rapporte le journal Le Matin.

A travers cette infrastructure opérationnelle depuis le 12 janvier 2018, la filiale du groupe japonais Furukawa Electric, spécialisée dans la fabrication de câbles et la fourniture de solutions de fibre optique, entamera le déploiement de ses services en Afrique.

Le choix du Maroc pour abriter cette première usine du genre dans le pays, découle de sa position géographique hautement stratégique.

Le 26 avril 2018, lors de la présentation de la 4ème édition du Symposium de la fibre optique et des bâtiments intelligents qui se tiendra le 8 mai prochain, Jacques Fiorella, le directeur général de Furukawa Electric, a expliqué que « nous avons choisi de nous implanter au Maroc grâce à plusieurs paramètres, notamment la stabilité politique, la position géostratégique du pays et ses infrastructures. Nous ciblons le marché marocain qui est en plein essor, mais pas seulement. Nous voulions avoir un pied en Afrique pour desservir efficacement ce continent, et le Maroc a constitué pour nous le meilleur choix ».

Pour installer son usine à Tanger, OFS a investi près de 200 millions de dirhams (21 525 468 dollars US). Déployée sur une superficie de 31 000 mètres carrés, l’usine emploie actuellement 85 personnes avec pour objectif d’atteindre le nombre de 200 personnes.

OFS prévoit d’augmenter son investissement dans l’usine de Tanger à près de 300 millions de dirhams (32 288 202 dollars US).