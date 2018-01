Tunisie : la compagnie Tunisair a enregistré une hausse de 29% de ses revenus en 2017

(Agence Ecofin) - En 2017, le chiffre d’affaires de la compagnie aérienne tunisienne Tunisair, a crû de 29%, passant de 995,1 millions de dinars à 1,28 milliard de dinars.

D’après un rapport de l’entreprise, cette dynamique est liée à l’accroissement du nombre de passagers du fait de l’intensification des vols charters et ceux réservés au pèlerinage à la Mecque qui ont connu une progression de 141%.

Le nombre d’individus transporté par la compagnie est ainsi passé de 2 991 841 à 3 502 475 en 2017, soit un taux de croissance de 16% et un coefficient de remplissage de 74,4% contre 71,4%, un an plus tôt.

Cependant, il faut noter que cette bonne performance de la compagnie nationale tunisienne ne constitue que l’avers de la médaille.

En effet, l’entreprise a connu une hausse de 4% de ses charges financières ainsi qu’une progression de 7% de ses dettes.

Pour l’année 2018, les autorités tunisiennes espèrent une embellie de ce secteur afin de booster la croissance d’une économie encore chancelante, 7 ans après la révolution de Jasmin.