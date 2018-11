L’émirati Property Finder lève 120 millions $ pour développer l’annonce immobilière, notamment en Afrique

(Agence Ecofin) - Property Finder, un groupe émirati qui offre via internet des opportunités dans le secteur de l’immobilier, a ouvert une part minoritaire de son capital pour 120 millions $, au profit de Global Atlantic Financial Group, une firme américaine qui propose à ses clients des solutions de gestion de capital, des produits de retraite, d’assurance vie et de réassurance.

« Nous utiliserons cette levée de fonds pour continuer à apporter des services de qualité aux 6 millions d’internautes qui visitent nos sites internet tous les mois à la recherche d’un bien immobilier », a indiqué Michael Lahyani, directeur général et fondateur du Groupe Property Finder.

Sarouty.ma, la filiale de Property Finder au Maroc fait donc partie des bénéficiaires potentiels de cet investissement. La plateforme d’annonces immobilières en ligne en profitera pour soutenir son expansion vers d’autres marchés, notamment en Algérie, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

« Cet investissement doit permettre à Sarouty.ma de consolider sa position de leader du marché des annonces immobilières en ligne au Maroc, en posant les jalons d’une nouvelle étape et en nourrissant de fortes ambitions de croissance dans d’autres marchés au cours des prochaines années », a confié Ismael Belkhayat, directeur général de Sarouty.ma

Chamberline Moko