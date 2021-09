Le groupe hôtelier Centaurus annonce l’ouverture de plusieurs établissements en Côte d’Ivoire

(CENTAURUS) - A l’occasion de la Journée Mondiale du Tourisme, le groupe hôtelier français Centaurus, accompagné de son cabinet de conseil Gide, annonce l’ouverture prochaine d’une école hôtelière et de trois établissements sous sa marque Maison Albar Hotels en Côte d’Ivoire: un natural resort sur l’île Boulay, une île flottante et un hôtel 5 étoiles dans la commune des affaires du plateau.

Développement de la collection Maison Albar Hotels en Côte d’Ivoire

Groupe hôtelier français international, Centaurus compte 35 établissements hôteliers à travers le monde, notamment en Europe et en Asie. Il dispose d’un savoir-faire reconnu et offre à ses hôtes des expériences uniques. Afin de poursuivre son développement et son internationalisation, le Groupe Centaurus développe des projets sur le continent africain et annonce l’ouverture de plusieurs établissements en Côte d’Ivoire :

- Maison Albar Hotels - Le Jardin d’Eden (2022) sur l’île artificielle « Akwaba island ». Ce projet futuriste sur la Lagune Ebrié, véritable prouesse architecturale, sera développé en association avec la Société des Palaces de Cocody (SPDC).

- Maison Albar Hotels - Natural Resort (2023), sur l’île Boulay, à proximité d’Abidjan. Ce nouveau site onirique luxueux et respectueux de l’environnement est un concept hôtelier convivial et familial qui propose une expérience hôtelière unique et durable. Ce lodge de luxe, pensé par l’architecte Marcelo JOULIA, sera conçu en symbiose avec le cadre naturel luxuriant de l’île.

- Maison Albar Hotels 5* - Abidjan (2025), au Plateau, le centre des affaires de la capitale ivoirienne. Cet établissement de 100 chambres sera réalisé dans l’esprit de luxe et d’authenticité de la collection Maison Albar Hotels dans le monde. Avec son spa et son restaurant bistronomique, il offrira à ses hôtes une offre de service au standard de la marque et une nouvelle expérience du luxe.

Découvrez les projets en vidéo : https://youtu.be/PGOVqew_DaY

LA CÔTE D’IVOIRE, UNE DESTINATION TOURISTIQUE EN DEVENIR

La Côte d’Ivoire, pôle économique et culturel de l’Afrique de l’Ouest dispose d’un dynamisme économique fort. La stratégie touristique du pays s’allie avec les ambitions et les valeurs du groupe français Centaurus et de sa marque Maison Albar Hotels. Son implantation en Côte d’Ivoire s’accorde avec les spécificités culturelles du pays et s’inscrit parfaitement dans le plan national de développement touristique « Sublime Côte d’Ivoire » du Ministère du tourisme ivoirien. Désireux d’accompagner la filière hôtelière ivoirienne et de renforcer les atouts touristiques de la Côte d’Ivoire, le groupe Centaurus mettra en place, à Abidjan et en partenariat avec l’État, une école hôtelière pour former la jeunesse ivoirienne au métier de l’hôtellerie et ainsi, permettre à la Côte d’Ivoire de répondre aux besoins grandissants de main d’œuvre dans ce secteur.

« Notre implantation en Côte d’Ivoire, à travers notre marque Maison Albar Hotels, représente une étape importante dans notre stratégie d’expansion. Ce pays apparaît pour nous comme une destination de choix, par son positionnement sur le continent et son potentiel touristique important mis en valeur au cours de cette Journée Mondiale du Tourisme. Nous voulons proposer, à travers nos projets, une expérience nouvelle et partager notre expertise en accompagnant le formidable essor économique de la Côte d’Ivoire. » M. Jean-Bernard Falco, Président-Fondateur du groupe Centaurus.

« La stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » a pour ambition première de positionner la Côte d'Ivoire parmi le Top 5 des pays à fort potentiel touristique à l'échelle du continent. L’arrivée d’un acteur international, comme le groupe hôtelier Centaurus, est un signe fort de l’attractivité de notre pays. Je me félicite de cette implantation qui va être bénéfique en termes de formation, de création d’emplois et de standing hôtelier. » M. Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et des loisirs de la République de Côte d'Ivoire.

A propos

Centaurus Hospitality Management est la société de gestion hotelière du groupe indépendant français Centaurus, dont l’ambition est de devenir une référence en Europe et dans le Monde. Déjà présent en France (Paris et sa région, Belle-Île-en-Mer, Nîmes, Perpignan), en Europe (Porto) et en Chine grâce à ses hôtels, bars, restaurants, spas et thalassotherapie, Centaurus se developpe destinations après destinations pour offrir à ses hôtes une odyssée de nouvelles experiences, toutes uniques mais avec le même esprit de famille.

Plus d’informations sur : www.groupecentaurus.com

Maison Albar Hotels est la marque de boutiques-hôtels 5 étoiles du groupe indépendant français Centaurus, créé en 2005 par Jean-Bernard Falco, Céline Falco (née Albar) et dirigé par Grégory Pourrin. Conjuguant avec passion le savoir-faire d’une famille de quatre générations d’hôteliers, Maison Albar Hotels est une collection de maisons toutes uniques mais avec le même esprit de famille, où l’élégance à la française se conjugue avec l’empreinte culturelle du lieu pour offrir à chaque hôte une expérience mémorable. Les Maison Albar Hotels sont créés à taille humaine afin que familles, couples et voyageurs d’affaires s'y sentent accueillis comme chez eux. Présents en France, Europe, en Chine et bientôt en Côte d’Ivoire, Maison Albar Hotels se conçoit comme l'ambassadeur d’un luxe chaleureux à la française où se conjoignent savoir-vivre, goût du beau et culture.