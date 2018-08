Tunisie : la filiale du groupe brassicole français Castel dépasse les prévisions des analystes en battant des records boursiers

(Agence Ecofin) - La Société de Fabrication de Boissons de Tunisie (SFBT), une entreprise dont le premier actionnaire (avec 40,19% de participation) est le français Brasseries et Glacieries Internationales (Groupe Castel) a battu les prévisions des analystes en terme de valorisation boursière, et pulvérise des reccords sur le marché financier tunisien.

Dans son guide des actions du mois de mai 2018, l'intermédiaire boursier marocain BMCE Capital recommandait aux investisseurs de conserver l'action SFBT dans leurs portefeuilles, avec une prévision de cours cible de 22,5 dinars.

Ce mercredi 29 août 2018, l'action de l'entreprise brassicole atteignait les 24,5 dinars tunisiens, pour une capitalisation boursière de 4,04 milliards de dinars tunisiens, soit environs 1,47 milliards $. C'est un record historique sur ce marché financier et en terme de plus value, c'est un total de 2,7 milliards de dinars de valeur supplémentaire générée par cette société sur le marché depuis 10 ans.

Les autres actionnaires institutionnels du brasseur sont BNA Participations, (filiale de la banque BNA), la Société Tunisienne d'Assurance et de Réassurance (STAR) et Maghreb Investissements. Leurs portefeuilles jouissent actuellement d'une amélioration de la valeur des titres SFBT, qui a progressé de plus de 28,7% depuis le début de l'année en cours.

BMCE Capital prévoyait une hausse de son chiffre d'affaires au cours de l'année 2018. Pour le compte des six premiers mois s'achevant fin 2018, ses ventes ont progressé de 15% atteignant 280,6 millions de dinars. Dans le sillage d'une progression plus modeste des charges d'exploitation, son bénéfice net a été de 111 millions de dinars tunisiens.

Idriss Linge