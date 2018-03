Le Marocain Intelcia étend ses activités à Madagascar et à Maurice

(Agence Ecofin) - La société marocaine Intelcia, spécialisée dans l’externalisation de la relation client, a lancé ses activités à Madagascar et sur l’île Maurice. Elle a intégré des sites d’externalisation d’Outremer Télécom Madagascar et Maurice. Dans un communiqué, Intelcia indique que cette opération « s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’expansion des activités du groupe en Afrique et dans l’océan Indien, en droite ligne avec la politique sud-sud prônée par le Maroc ».

Le choix de Madagascar et de l’île Maurice pour étendre ses activités, Intelcia le justifie par le potentiel de croissance que lui offrent ces deux nouveaux marchés « compte tenu de la qualité des bassins d’emplois, de l’expertise développée sur certains métiers de la relation client et de l’intérêt économique pour ses clients ». La compagnie compte y enregistrer de nouveaux revenus qui contribueront à porter plus haut sa croissance financière.

L’implantation d’Intelcia à Madagascar et à Maurice créera 2600 emplois. Plus de 1500 postes de travail à Antananarivo et 1100 postes à Port-Louis. Avec le Cameroun, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, le groupe est désormais présent dans cinq pays d’Afrique.