L’égyptien Rameda Pharmaceutical veut lever 109 millions $ lors de son introduction sur la place boursière du pays, d’ici fin 2019

(Agence Ecofin) - Rameda Pharmaceutical qui commercialise des produits pharmaceutiques sur le marché égyptien, a l’intention d’ouvrir son capital à hauteur de 49% à des investisseurs locaux et étrangers, via une inscription à la cote de la principale place boursière du pays, l’Egyptian Stock Exchange. L’opération qui est annoncée pour la fin du quatrième trimestre 2019, permettra certainement à l’entreprise de mobiliser 1,755 milliard de livres égyptiennes (109 millions $).

La Financial Regulatory Authority (FRA), en charge de la régulation du secteur financier non bancaire en Egypte, a approuvé ce projet d’introduction en bourse. Les fonds qui seront levés dans le cadre de cette opération serviront à financer l’expansion de la société Rameda et à réaliser des acquisitions de sociétés pharmaceutiques concurrentes.

En dehors de Rameda Pharmaceutical, l’introduction en bourse de la société égyptienne de paiements, Fawry, est également attendue d’ici la fin de l’année et au plus tard à la fin du premier trimestre 2020.

En 2018, seules quatre compagnies ont fait leur entrée sur l’Egyptian Stock Exchange. Il s’agit de B Investments Holdings, CI Capital Holding, Cairo for Investment and Real Estate Development et Sarwa Capital Holding.

Chamberline Moko

