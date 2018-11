I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2), une nouvelle solution de financement pour les pme sénégalaises

(I&P) - Le groupe d’impact investing Investisseurs & Partenaires (I&P) a organisé ce 28 novembre à Dakar une table ronde sur la thématique « Le Capital-investissement, outil de croissance des PME au Sénégal », en présence de son Président Jean-Michel Severino, Sidy Niang, Responsable Investissement nouvellement installé au Sénégal, et trois entrepreneurs accompagnés par I&P : Abdoulaye Mbaye (Neurotech), Bruno Demulder (Delta Irrigation) et Khadidiatou Nakoulima (NEST). I&P poursuit un rythme d’investissement soutenu après des petites et moyennes entreprises sénégalaises à travers son nouveau fonds, I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2).

Doté à terme de plus de 52 milliards de FCFA (80 millions d’euros), ce dernier ambitionne de soutenir entre 5 et 7 entreprises sénégalaises dans les cinq années à venir, pour des montants compris entre 200 millions et 2 milliards FCFA (entre 300 000 et 3 millions d’euros).

I&P, UN ACTEUR FORTEMENT ANCRÉ AU SÉNÉGAL

Investisseurs & Partenaires a ouvert un bureau à Dakar en 2012, même année que le lancement du fonds IPAE 1. C’est l’un des premiers bureaux africains inaugurés par I&P, qui en compte aujourd’hui sept à travers le continent (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Madagascar, Niger, Sénégal). En parallèle, I&P sponsorise et accompagne le fonds sénégalais Teranga Capital, dirigé par Olivier Furdelle et inauguré en 2016. A ce jour, ce sont treize entreprises sénégalaises qui ont été financées par I&P et Teranga Capital, dans des secteurs d’activité variés : la santé (NEST, Colaser), l’agro-industrie (La Laiterie du Berger, SENAR Les Délices de Lysa…), les TIC (Neurotech) ou encore l’industrie (Delta Irrigation).

Le bureau de Dakar est dirigé par Sidy Niang (photo), qui a rejoint l’équipe d’I&P en 2014. M. Niang a passé près de quatre ans à Ouagadougou, en charge du portefeuille d’I&P au Burkina Faso, Mali et Niger, avant de s’installer à Dakar en 2018 pour suivre les dossiers d’investissement sénégalais des fonds IPAE 1 et IPAE 2.

IPAE 2, UN FONDS CONÇU POUR RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES PME AFRICAINES

IPAE 2 ambitionne d’investir en fonds propres et quasi fonds propres dans 30 à 40 startups et PME dans les cinq prochaines années en Afrique Subsaharienne, dont 5 à 7 entreprises sénégalaises, pour des montants d’investissement pouvant aller jusqu’à 2 milliards de FCFA (3 millions d’euros).

L’objectif : répondre aux besoins en capital des PME africaines à fort potentiel, qui constituent un puissant relais de croissance en Afrique mais qui sont confrontées à de grandes difficultés d’accès aux financements, en dette ou en capital. A travers un apport en capital et un accompagnement multidimensionnel, IPAE 2 permet aux entreprises en portefeuille d’atteindre leur plein potentiel en termes de croissance et d’impact.

« IPAE 2 est comme les autres fonds de la famille I&P un fonds généraliste, soutenant des entreprises formelles dans tous types de secteurs (santé, agro-alimentaire, agriculture, construction, distribution, services, institutions de microfinance, etc.). Nous ciblons plus spécifiquement des entreprises dirigées par des entrepreneurs africains, hommes et femmes, à la recherche de performance financière et sociétale. Nous accompagnons les sociétés non seulement sur le plan financier par injection de fonds propres mais aussi sur le plan stratégique, organisationnel et sur le plan de la gouvernance. Grâce aux facilités d’assistance technique dont IPAE 2 dispose, nous les accompagnons dans le renforcement de leurs compétences dans des domaines variés (industriel, finance, marketing, etc.). Nous aidons aussi les sociétés dans leurs relations avec les tiers et notamment avec les banques, avec lesquelles I&P est très complémentaire. Enfin au fil des ans, I&P a construit un réseau d’entreprises, d’entrepreneurs, d’avocats, d’experts sur lesquels les entrepreneurs avec lesquels nous nous associons s’appuient » explique Sidy Niang.

À PROPOS D'INVESTISSEURS & PARTENAIRES

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 90 entreprises basées dans 16 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en management pour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble quatre fonds d’impact - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 - qui représentent un total de 135 millions d’euros d’actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une cinquantaine de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal).