Mohamed Hadi Agali, AFAS-International : « Nous sommes des facilitateurs pour des vols spéciaux, VIP, cargos, à destination du Niger »

(Agence Ecofin) - AFAS-International est une entreprise basée au Niger et spécialisée dans la facilitation dans le secteur aéroportuaire. Une expérience pionnière qui permet aux passagers et équipages des aéronefs (vols spéciaux et d'affaires, cargos et autres) à destination ou au départ du Niger, de bénéficier de plusieurs services d'accompagnement. Dans cet entretien, le Directeur des Opérations aériennes de cette entreprise vous fait découvrir cette structure et ses différents domaines de compétence.

Agence Ecofin : Vous avez lancé, il y a deux ans, la société Afas International (Aviations Facilitation Services). Parlez-nous de cette structure et de vos domaines de compétence.

Mohamed Hadi Agali : Afas International, est une structure créée par des professionnels de l'aviation civile en 2016 à Niamey et agréée par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) Niger. Au quotidien, notre entreprise joue le rôle de facilitateur en matière de procédures aéroportuaires en amont et en aval. Ainsi, nous supervisions les vols (spéciaux, les cargos, les vols VIP et d’affaires) à destination du Niger et assurons de bout en bout le suivi de l’aéronef de son arrivée jusqu’à son départ.

En tant que superviseurs, nous nous chargeons d’informer le client des différentes formalités relatives à son avion. Nous arrangeons et préfinançons également tous les frais pour l'assistance Handling (service d’escale).

A ce titre, nous sommes un organe relais, une interface sûre et rapide pour l'obtention de l'autorisation de survol du territoire du Niger et l'autorisation d'atterrissage. Grâce à nos services, nos clients gagnent du temps et peuvent se focaliser sur l’objet principal de leur visite au Niger.

Vous voulez donc venir au Niger, vous êtes une personne, vous avez un jet privé, vous êtes un opérateur aérien ou une compagnie aérienne, ou si vous êtes un flight support, ou même une organisation, pour tout vos besoins d'assistance en services aeroportuaires, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous contacter par téléphone ou mieux nous faire un mail pour nous envoyer votre demande sur les adresses suivantes: contact@afas-international.com et au 0022796327432; 0022791626219

AE : Quels sont vos autres centres d'intérêts ?

MHA : Au-delà des services typiquement aéroportuaires, nous offrons aussi le change manuel formel au départ et à l'arrivée, en conformité avec les prescriptions de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), dit dans son Annexe 9 dédiée à la Facilitation, chapitre 6, pratique recommandée 6.50. Nous avons pour cela un bureau bien accessible au niveau de l’aéroport qui fonctionne 24h/24 et qui satisfait aux besoins de nos clients qui veulent effectuer des opérations de cette nature. Par ailleurs, nous facilitons aussi la vente des billets d'avions toujours à ce niveau de l'aéroport; nous assistons bien sur l'equipage dans les formalités d'immigration à l'arrivée comme au départ, même si pour ces derniers, en tant qu’équipage, le visa d'entrée n’est pas exigé, conformément à une pratique recommandée de l'OACI aux États contractants. Nous pouvons aussi faciliter l'obtention de visa d'entrée au Niger si la demande nous est adressée d'avance. Afin de compléter notre offre, nous prévoyons également de façon imminente, de lancer le service Western Union à l'aéroport international de Niamey en partenariat avec une banque de la place qui nous a accordé le statut de sous-agence.

AE : Au Niger, il n’existe pas à ce jour d’autres structures de facilitation comme vous. Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans la facilitation dans le secteur aéroportuaire ?

MHA : Fort de notre longue expérience dans le secteur aéroportuaire, nous avons constaté qu’il y avait un manque à ce niveau. Et c’est dans le souci de combler ce vide qu’on a mis en place cette structure de facilitation qui consiste à apporter de l’assistance en matière de coordination, de supervision, spécialement pour les vols VIP, spéciaux, militaires, Cargos, humanitaires qui viennent au Niger ou qui envisagent d'y venir.

Pour les compagnies aériennes régulières qui ont le projet d'ouvrir une ligne vers le Niger, nous sommes disponibles pour être leurs GSA (ground Sales Agents) ou représentant au niveau local pour la gestion de leurs vols et la vente des titres de transport ou billets d'avion. Egalement, à travers cette structure, nous voulons apporter une plus-value à l’économie de notre pays et l'aider à lutter contre le chômage.

AE : Vous existez depuis deux ans. Quel bilan tirer de ces premières années d’existence ?

MHA : Nous avons de bons retours de la part de nos clients tout comme de nos partenaires, qui disent être satisfaits du travail abattu jusqu’ici et des services rendus. Ils apprécient notre professionnalisme et la qualité de service qui nous caractérise nous prestations. Nous n’avons jusqu’ici reçu aucune plainte. Les clients partent toujours satisfaits et nous recontactent à chaque fois qu'ils programment revenir au Niger. Bref, nous gagnons chaque jour un peu plus en notoriété.

AE : Vous avez parlé des partenaires. Combien en avez-vous ?

MHA : Nous avons aujourd’hui plusieurs partenaires d’affaires dans plusieurs pays dans le monde. Mais le plus important d'entre eux est l’entreprise Jetex, basée à Dubaï et qui a un large réseau d’entreprises basées en Europe, aux USA, en Chine, en Afrique. Donc, nous assurons la prise en charge de leurs vols ici, ainsi que la prise de relais pour tous leurs besoins.

AE : Quelles sont vos perspectives d’avenir ?

MHA : Pour l’instant, nous sommes implantés seulement au Niger. Nous avons déjà pu, au bout de deux années, montrer notre savoir-faire. Nous voulons continuer à satisfaire nos clients. Et nous souhaitons aussi avoir encore plus de clients dans le monde, ainsi que d’autres partenaires qui nous feront confiance.

Ceci dit, nous voulons également étendre nos activités, dans un premier temps dans la sous-région ouest-africaine et pourquoi pas en Afrique centrale. Actuellement, nous sommes en train de cibler certains aéroports proches de Niamey, comme ceux de Ouagadougou ou encore Bamako. Et plus tard, nous pourrons aller même jusqu’au Cameroun et au Nigeria. Nous recherchons pour cela des partenaires pouvant nous aider à atteindre ces objectifs.

Par ailleurs, nous sollicitons toujours un accompagnement des autorités de la république pour atteindre ces objectifs. Car, étant une jeune entreprise, nous avons besoin d’un appui notamment en termes de formation, de sensibilisation et pourquoi pas de financements pour nous permettre d’étendre nos activités. Ce coup de main nous motivera à aller de l’avant et à contribuer ainsi davantage au financement de l’économie du pays, et à la création d’emploi.

Propos receuillis par Sandrine Gaingne